Previsioni Meteo, inizia l’ondata di caldo africano: Sardegna già a +30°C ma anche forti piogge al Nord

E’ un sabato di maltempo su alcune zone del Nord Italia, in modo particolare in Friuli Venezia Giulia dove sono in atto dei nubifragi al confine con la Slovenia al punto che sono già caduti 135mm di pioggia a Musi, 124mm a Gran Monte, 110mm ad Uccea, 89mm a Ponte Sambo, 73mm a Platischis, 69mm a Tarcento; altre forti piogge hanno interessato l’Appennino ligure con 104mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 95mm a Cabanne di Rezzoaglio, 83mm a Favale di Malvaro, e l’alta Lombardia nelle zone alpine tra Bergamo e Sondrio con 90mm accumulati a Colere, 81mm a Val Masino, 74mm al Rifugio Curò.

Ma il maltempo sta interessando soltanto piccole e limitate porzioni dell’estremo Nord, mentre il caldo anomalo è crescente in tutto il Paese. Alle 11:30 di stamani avevamo già +29°C a Carbonia, Portovesme e Santadi, +28°C a Sassari e Porto Torres, +26°C a Olbia, +25°C a Cagliari, +24°C a Palermo, Bari, Pisa, Reggio Calabria e Trapani, +23°C a Roma, Bologna, Firenze, Messina, Lecce, Ancona, Grosseto, Cosenza e Termoli. Si tratta di temperature eccezionali per questo periodo dell’anno, che aumenteranno ancora sensibilmente nel pomeriggio quando inizierà la vera e propria ondata di caldo proveniente dal Maghreb (vedi mappa a corredo dell’articolo).

La colonnina di mercurio salirà su valori tipicamente estivi, già nel pomeriggio di oggi oltre +30°C in Sardegna e da domani, Domenica 23 Ottobre, analoghi su tutto il Centro/Sud. Un’ondata di caldo determinata dall’Anticiclone Africano che rimarrà sull’Italia almeno per tutta la prossima settimana e probabilmente anche oltre, almeno fino a inizio Novembre, determinando un lungo e prolungato periodo di caldo eccezionale e pesante siccità stavolta al Centro e al Sud.

Al Nord, invece, non mancheranno piogge persistenti in modo particolare nelle Regioni del Nord/Ovest, tra Liguria, Piemonte e Lombardia, dove pioverà anche domani, Domenica 23 Ottobre, e dopodomani, Lunedì 24, seppur in un contesto climatico particolarmente mite, come se fossimo ancora a fine Agosto.

