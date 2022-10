L’Indonesia blocca le vendite di sciroppi e farmaci liquidi: si sospetta siano legati alla morte di 100 bambini

MeteoWeb

Il governo dell’Indonesia ha temporaneamente bloccato la vendita di tutti gli sciroppi e ogni altro medicinale liquido venduto liberamente o su prescrizione nel Paese, dopo la morte di quasi 100 bambini a causa di danni renali acuti dall’inizio di quest’anno.

“Sino ad oggi abbiamo ricevuto 206 segnalazioni da 20 province, e un totale di 99 decessi“, ha spiegato il portavoce del Ministero della Salute indonesiano, Syahril Mansyur. “A scopo precauzione, il Ministero ha chiesto a tutti i lavoratori del settore sanitario di non prescrivere medicinali liquidi o sciroppi. Abbiamo anche chiesto alle farmacie di bloccare le vendite di medicinali liquidi e sciroppi sino a quando le indagini saranno completate”, ha affermato il funzionario.

I decessi di minori – per la maggior parte bambini di età inferiore a 5 anni – sono apparentemente aumentati dalla fine di agosto, e il governo ha intrapreso una indagine ufficiale la scorsa settimana.

Il caso del Gambia

L’annuncio del governo indonesiano giunge mentre le autorità sanitarie del Paese tentano di far luce sui decessi, che hanno suscitato paralleli con quanto accaduto, sempre da gennaio, nel Gambia. Nello stato africano, si sono registrati almeno 70 decessi di minori a causa di danni renali. In questo caso, i decessi sono imputati a uno sciroppo per la tosse importato dall’India, che però non sarebbe commercializzato in Indonesia.

Due settimane fa l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva emesso un’allerta per quattro sciroppi per la tosse e il raffreddore che secondo il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus potevano aver causato la morte dei bambini proprio in Gambia. L’Oms aveva detto che gli sciroppi in questione erano prodotti dall’azienda farmaceutica indiana Maiden Pharmaceuticals Limited e contenevano “quantità inaccettabili” di glicole dietilenico ed etilenico, due composti che se ingeriti possono provocare danni di vario tipo, anche fatali, tra cui lesioni ai reni.

Il Ministero della Salute indonesiano ha detto che il glicole dietilenico ed etilenico sono gli stessi composti che erano stati trovati anche in alcuni degli sciroppi e dei medicinali liquidi usati in Indonesia. La vendita dei prodotti sarà sospesa fino a quando le autorità non avranno completato l’indagine sui medicinali che si sospetta possano contenere questi ingredienti.