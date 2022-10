Spazio chiama iSchool, pronti al lancio: ospite l’astronauta Umberto Guidoni

MeteoWeb

Umberto Guidoni, il primo astronauta italiano salito a bordo della stazione spaziale internazionale, sarà protagonista a Bergamo di Spazio chiama iSchool un’occasione che l’Istituto iSchool offre sabato 22 ottobre, dalle 11 alle 12, presso la sua sede di via Ghislandi 57 per esplorare una delle possibili dimensioni di un futuro ormai imminente: sarà parte infatti della nostra quotidianità “navigare” in mondi ancora sconosciuti, diversi da quelli che abbiamo vissuto finora. Come anticipa l’astrofisico Umberto Guidoni: “Per la mia generazione lo Spazio è stato un sogno quasi impossibile e solo poche centinaia di persone hanno potuto volare oltre l’atmosfera terrestre e ammirare il nostro bellissimo “pianeta azzurro. Le cose sono cambiate e gli studenti di oggi potranno essere protagonisti delle future missioni verso la Luna e Marte. Per i ragazzi e le ragazze che sognano di avventurarsi nello spazio, ma anche per tutti gli altri, un augurio che è anche un’esortazione ad impegnarsi per realizzare i propri sogni: Per Aspera ad Astra!”

Un’opportunità unica, guidata dalla fisica e giornalista Silvia Camisasca, per avvicinarci alla conoscenza della lingua scientifica, porta d’accesso per affrontare le sfide di un domani in rapida evoluzione e per orientarci tra tante incertezze e altrettante opportunità. Siamo all’inizio di un nuovo capitolo dell’era di internet e del metaverso, la “next big thing” del mondo digitale. Il messaggio di Spazio chiama iSchool è di considerare lo spazio non più come “l’altro mondo”, ma uno di quelli possibili con una specifica dimensione e proprie modalità di interazione.

«Desideriamo moltissimo che i nostri studenti incontrino persone straordinarie come l’astrofisico Umberto Guidoni. La Scienza è un linguaggio fondamentale della nostra vita che, oggi più che mai, necessita di essere riscoperta e amata: è questo un compito che spetta soprattutto alle nuove generazioni. Come si impara la matematica o l’inglese, o la storia, occorre conoscere la lingua scientifica, che è la porta d’accesso a governare il caos esattamente come attorno alla legge si costruisce la vita sociale. In iSchool vogliamo contribuire ad accrescere queste competenze anche grazie a momenti di riflessione di questo tipo. Dopo aver ospitato personalità come Ferruccio Resta Rettore del Politecnico, il meteorologo Luca Mercalli, Barbara Gallavotti, biologa e scrittrice, Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista o lo chef Davide Oldani ora è il momento di volgere lo sguardo all’eccellenza scientifica per affrontare le sfide di domani» commentano Valentina Fibbi e Francesco Malcangi, titolari di iSchool.