Alluvione Ischia, cresce la preoccupazione per i dispersi

Con il passare delle ore cresce la preoccupazione per le persone date per disperse dalla mattinata di oggi a Casamicciola. I soccorritori stanno operando nella zona di piazza Maio, dove alcune case sono state gravemente danneggiate. Intanto, anche se con minore intensità, ha ripreso a piovere sull’isola di Ischia. Nelle prossime ore si dovrà garantire una sistemazione per alcuni residenti della parte alta di Casamicciola, che potrebbero essere accolte in alcune strutture alberghiere del comune o nel vicino centro di Forio. Purtroppo le pessime condizioni meteo non facilitano l’opera dei soccorritori. Via Pio Monte della Misericordia è ancora impraticabile per la presenza del fango. La ricerca dei dispersi prosegue in maniera frenetica. Dalla mattinata sono impegnate anche alcune squadre di volontari con unità cinofile.