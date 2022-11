Alluvione Ischia, verso lo stanziamento di 2 milioni di euro nel Consiglio dei Ministri di domani

MeteoWeb

E’ di due milioni di euro, secondo le stime del Dipartimento per la Protezione civile, il primo stanziamento che, sempre a quanto apprende l’Agi, dovrebbe essere deciso dal Consiglio dei ministri convocato domani per dichiarare lo stato di emergenza a Ischia.

“Come noto a partire dalle prime ore del 26 novembre 2022, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dalla predetta data, il territorio dell’isola di Ischia – si legge nello schema di delibera – e’ stato interessato da eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l’allagamento e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, con ricerche e soccorsi attivati sin dal verificarsi dell’evento, che risultano tuttora in corso. In particolare, i suddetti eventi meteorologici hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione e la cui compiuta ricognizione e’ in corso”. “Sulla base dei dati allo stato disponibili, d’intesa con la Regione Campania, si ritiene che – si legge ancora – gli eventi citati siano stati tali da trascendere le capacità operative e finanziarie degli Enti competenti ni via ordinaria rendendosi, quindi, necessario il concorso del Servizio nazionale della protezione civile. Si evidenzia, altresì, che al fine di dare una immediata risposta alla popolazione colpita dagli eventi di cui trattasi, l’istruttoria tecnica amministrativa condotta si e’ potuta basare principalmente sulla constatazione dell’eccezionalità degli eventi, sulla base delle informazioni disponibili, stante peraltro l’urgenza di dover quantificare un primo stanziamento di risorse per garantire le misure e gli interventi più urgenti e prioritari volti al soccorso e all’assistenza alla popolazione”, si aggiunge. “Ciò posto, questo Dipartimento ritiene che la suddetta Regione Campania possa fare fronte alle esigenze più immediate con la somma di euro 2.000.000,00”, si spiega. “Agli esiti degli ulteriori approfondimenti circa l’effettivo impatto degli eventi” potrà essere proposta al Consiglio dei ministri “l’eventualità di una o più deliberazioni. Relativamente alla copertura finanziaria dell’onere sopra indicato di euro 2.000.000,00 la delibera allegata dispone che la somma anzidetta sia posta a carico del Fondo per le emergenze nazionali”, si legge. “Si evidenzia, inoltre, che, in considerazione delle deliberazioni già adottate dal Consiglio dei ministri, alla data odierna, sullo stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze nazionali” sono disponibili “per l’esercizio 2022, euro 81.126.465,07”.