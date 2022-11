Casamicciola: da Firenze Vvf con Didson per le ricerche in mare

MeteoWeb

Il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze, composto da quattro unità, è partito questo pomeriggio, su disposizione del Centro operativo di Roma presso il Viminale, per raggiungere l’isola di Ischia, dove effettueranno ricerca strumentale in mare attraverso il Didson (Dual frequency identification sonar), strumento che permette di identificare target anche in assenza di visibilità.

L’apparecchio è stato utilizzato nei giorni scorsi a Firenze per le ricerche in Arno dell’uomo caduto dal Ponte alla Vittoria. In tutta Italia, fanno sapere i vigili del fuoco, ci sono due di questi strumenti, uno in dotazione ai sommozzatori di Roma ed uno in dotazione al comando di Firenze.