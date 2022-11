Nuova correzione di traiettoria per Orion

MeteoWeb

Successo per una nuova manovra di Orion: il motore principale del modulo di servizio si è attivato per un’accensione pianificata detta “Outbound Trajectory Correction-1 burn”. Dopo un decollo di successo, un’ascesa e una manciata di manovre in orbita, Orion ora rimarrà in viaggio per alcuni giorni prima che l’azione riprenda sulla Luna, il 6° giorno di volo.

L’operazione era necessaria per garantire che il veicolo spaziale fosse sulla strada giusta dopo che l’inserzione trans-lunare del razzo SLS l’ha fatto uscire dall’orbita terrestre