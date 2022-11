Frana Ischia: De Luca a Casamicciola 

MeteoWeb

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è recato a Casamicciola per seguire da vicino le attività del Centro operativo comunale che coordina le attività di soccorso e ricerca dei dispersi e che si riunisce in una struttura in piazza Marina, sul lungomare. De Luca, accompagnato dal Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, ha incontrato il Commissario straordinario del Comune di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra.