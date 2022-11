Frana a Ischia, De Luca: “demolire case in zone a rischio”

MeteoWeb

“Bisogna avere il coraggio di parlare chiaro ai cittadini e bisogna chiederlo anche agli amministratori locali. In alcune aree per ragioni idrogeologiche non si può abitare. La nostra proposta è chiara: bisogna demolire gli alloggi costruiti sui greti dei fiumi, in aree idrogeologiche delicate, in zone di vincolo ambientale assoluto, sulle aree demaniali o costruite da aziende della camorra. L’abusivismo di necessità non esiste. Esiste la condizione sociale di necessità ma l’abusivismo è sempre illegale“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi all’emergenza a Ischia, intervistato da Rainews 24. “Noi dobbiamo demolire queste fattispecie poi per le altre migliaia di abusivismi che registriamo vediamo di comprenderli in un piano di recupero da far fare ai Comuni in modo da sanare le situazione sanabili“.