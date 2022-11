Frana Ischia: indagini dei Carabinieri e inchiesta della Procura

MeteoWeb

Droni e Carabinieri forestali sono in azione a Ischia non solo per la ricerca dei dispersi, ma anche per attività di ricerca e repertamento di materiale che sarà vagliato dalla magistratura: la Procura di Napoli, infatti, come avviene di norma in casi del genere, ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla frana di Casamicciola. L’ipotesi di reato – come anticipa Il Mattino – è quella di disastro colposo, ma ancora non c’è alcun nome iscritto nel registro degli indagati.