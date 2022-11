Frana a Ischia, Musumeci: “dichiarato lo stato di emergenza”

MeteoWeb

È durato circa un’ora il Consiglio dei Ministri straordinario convocato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’indomani del devastante nubifragio che ha colpito Ischia. All’ordine del giorno era la decisione sulla dichiarazione dello stato di emergenza per i danni causati dalla frana avvenuta a Casamicciola.

“Lo stato di emergenza è stato dichiarato per un anno a decorrere da oggi e si è deciso di nominare Simonetta Calcaterra commissario straordinario“: è quanto ha affermato il Ministro per il Mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, a margine della riunione del CdM. “Disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro“.

“Per il governo l’emergenza deve essere superata, in questo senso si è dato incarico al ministero per la Protezione civile a dare vita a un gruppo di lavoro fra ministeri interessati per mitigare il rischio di frane e alluvioni legate al dissesto idrogeologico,” ha proseguito Musumeci. Occorre dare “definitiva approvazione al piano nazionale per il cambiamento, avviato nel 2016, ma che aspetta ancora l’approvazione definitiva“.

Il presidente Giorgia Meloni sarà sull’isola nei prossimi giorni, “non appena le operazioni lo renderanno possibile. Andare adesso sarebbe una passerella,” ha evidenziato il Ministro.