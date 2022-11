Gas, il Giappone conferma i progetti Arctic-2 e Sakhalin-2 in Russia

MeteoWeb

Il progetto di gas naturale liquefatto (GNL) Arctic-2 in Russia è sulla buona strada per avviare la produzione del primo carico nel 2023, ha dichiarato oggi il Chief Financial Officer di Mitsui & Co Ltd, Tetsuya Shigeta.

La casa commerciale giapponese intende rimanere nel progetto Sakhalin-2 per gas e petrolio e nel progetto Arctic-2, rispettando le sanzioni delle nazioni occidentali nei confronti della Russia, per contribuire alla sicurezza energetica del Giappone, ha detto Shigeta in una conferenza stampa.