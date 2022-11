Ischia, Curcio: “sarà una notte difficile, lavoreremo senza tregua”

MeteoWeb

“L’attività è in corso Siamo ancora con le attività tecniche urgenti; si cercano dispersi e di definire meglio lo scenario. Per quanto si lavorerà con i fari, le ore notturne non aiutano l’azione operativa è già difficile per le condizioni meteoclimatiche“. Lo dice, in prefettura, a Napoli, facendo il punto della situazione, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. “Stiamo valutando di chiudere in serata la richiesta dello stato di emergenza. E’ un atto amministrativo-operativo per consentire anche ai sindaci di essere ancora più operativi. Nelle prossime ore definiremo lo scenario di rischio e il perimetro della zona rossa“, ha aggiunto.