Maltempo: alberi nelle strade del Palermitano

Notte di lavoro per i vigili del fuoco, in particolare per alberi caduti e allagamenti nel Palermitano: il forte vento e la pioggia battente hanno creato diversi disagi. A Bagheria in via Città di Palermo un albero è caduto su due auto posteggiate. Ad Aspra sono cadute piante in via Luigi Giorgio Capitani e in via Marco Polo.

Un altro albero è finito per strada a Palermo in via Castellana Bandiera. Interventi anche sulla strada provinciale che collega Partinico a San Cipirello e sulla SS643 per Polizzi Generosa.