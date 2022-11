Maltempo: in Campania alberi caduti e allagamenti

MeteoWeb

Campania bersagliata da piogge, mare agitato e forti raffiche di vento. Sulla regione, fino alle 18 di oggi, resta in vigore l’allerta meteo della Protezione civile codice arancione” sulla piana campana, Napoli, isole e area vesuviana e di colore giallo sul resto del territorio.

A Napoli, fino al termine dell’allerta meteo, restano chiusi i cimiteri cittadini, i parchi, Castel dell’Ovo e il Maschio Angioino.

A Sarno, dove ieri pomeriggio una impalcatura di un’abitazione privata è crollata sulle auto in sosta a causa del vento causando l’interruzione al traffico di corso Amendola, è stata ripristinata la circolazione sulla strada che conduce al municipio.

In Irpinia ieri sono stati circa una trentina gli interventi dei pompieri, in particolare per rimuovere alberi e pali delle linee telefoniche caduti e per fronteggiare danni d’acqua. Ad Avellino sono intervenuti in via Madonna della Saletta per rimuovere un grosso tronco che minacciava di ostruire il letto del Fenestrelle.

Nel Casertano è rimasto sospeso il traffico ferroviario tra Vairano e Cassino per una frana nei pressi di Tora.

Nel Sannio ieri segnalata caduta massi sulla strada tra Frasso Telesino e Nansignano e disagi in diverse zone del Beneventano causati dalle abbondanti piogge.