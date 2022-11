Maltempo diffuso al Sud, ma al momento senza eccessi. E’ la prima serata fredda della stagione

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo in Sicilia nella serata di sabato, con i primi temporali anche sulla fascia tirrenica dell’isola. Maltempo anche in Calabria con piogge sparse, a tratti intense nel cosentino. Tuttavia al momento non sono ancora in corso fenomeni estremi. Piove in tutta la Puglia con la prima serata fredda della stagione: abbiamo +9°C a Martina Franca, Altamura, Locorotondo, Noci e Putignano, +10°C a Cisternino e Castellana Grotte, +11°C a Ostuni e Palo del Colle, +12°C a Bitonto, +13°C a Bari, Brindisi, Taranto, Lecce e Gallipoli. Freddo anche in Calabria: Cosenza è a +11°C, Reggio a +15°C.