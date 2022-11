Maltempo e freddo, è una notte da lupi

MeteoWeb

A cinque giorni dall’inizio dell’inverno meteorologico, e con prospettive di un freddo molto intenso nel mese di Dicembre, l’Italia meridionale sta vivendo una notte da lupi per freddo e maltempo. Il ciclone posizionato nel Canale di Sicilia alimenta maltempo diffuso e spalanca la porta all’aria fredda proveniente dai Balcani. Le temperature sono in netto calo in tutto il Paese e la pioggia cade copiosa su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con nevicate abbondanti sui rilievi, fin dalle quote medio/basse rispetto al periodo sull’Appennino centro/meridionale e in modo particolare tra Abruzzo e Molise.