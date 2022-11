Maltempo in Molise, fermi i collegamenti con le isole Tremiti

MeteoWeb

Maltempo con pioggia abbondante sulla costa molisana. La Capitaneria di porto di Termoli (Campobasso), questa sera, ha emesso un avviso di burrasca per avverse condizioni meteo. Il bollettino prevede mare mosso e vento forza 7. Intanto, oggi, sono stati interrotti per tutta la giornata i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia): la ‘Santa Lucia’, imbarcazione merci e passeggeri che ha sostituito la motonave “Isola di Capraia”, oggi non è salpata.