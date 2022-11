Maltempo in tutto il Sud nella notte: tanta neve sull’Appennino

MeteoWeb

Il maltempo sta colpendo tutto il Sud nella notte, non solo Calabria e Sicilia dove continua a piovere in modo insistente, ma anche in Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Abruzzo. Sono caduti 60mm di pioggia a Campobasso (dove abbiamo +4°C), 15mm a Foggia (dove ci sono +9°C), 11mm a Bari. Nevica copiosamente oltre i 1.200 metri sull’Appennino meridionale, con accumuli abbondanti nelle zone interne. “Il piano neve della provincia di Isernia è andato in tilt, eppure si sapeva da giorni che queste sarebbero state giornate di neve. Purtroppo alle prime difficoltà i problemi sono riemersi e hanno lasciato tutti in una situazione precaria“. Candido Paglione, sindaco di Capracotta (Isernia), 1.400 metri di altitudine, si sfoga sui social dopo la bufera che ha sommerso il centro altomolisano depositando quasi mezzo metro di coltre bianca nella prima nevicata della stagione. “La neve altrove è sfruttata a fini turistici e di sviluppo – continua Paglione – ma da noi fa ancora paura, perché non siamo stati capaci di dotarci di strutture, mezzi e uomini necessari a fronteggiare l’emergenza. I tagli che la Provincia subisce – conclude – non sono un alibi. Abbiamo bisogno di risposte concrete“. Il riferimento è al disagio per la circolazione nel Comune di Capracotta, dove i mezzi provinciali non sono entrati in funzione oggi.