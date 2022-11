MeteoWeb

Per il Sud Italia nel suo complesso, sta per concludersi una giornata storica, tra le più piovose di sempre per l’estensione delle precipitazioni dall’Abruzzo alla Sicilia. Le piogge più abbondanti in Campania, con oltre 200mm non solo a Ischia ma anche a Capri. Sfiorano i 100mm anche alcune località di Molise e Calabria.