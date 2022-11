Maltempo Sicilia: blackout elettrici a Siracusa, mareggiata a Giardini Naxos

MeteoWeb

Oltre a strade interrotte, pali della luce pericolanti, alberi abbattuti, in provincia di Siracusa il maltempo ha provocato alcuni blackout elettrici e carenza idrica. La Prefettura di Siracusa sta coordinando gli interventi di soccorso mentre il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto la chiusura degli impianti sportivi, delle aree mercatali, del Parco archeologico, del cimitero, e di tutte le manifestazioni sportive.

A Giardini Naxos si è abbattuta una violenta mareggiata. Difficoltà si sono registrate nei ritrovi lungo la costa del Taorminese. Qualcuno ha anche collocato le paratie per evitare danni provocati dai marosi. Intanto a Giardini Naxos, per precauzione, la Polizia Locale ha chiuso al transito la via Calcide Eubea, visto che il tratto ubicato alle spalle del molo di Schisó è al momento molto colpito dalle onde e sulla carreggiata sono state rovesciati numerosi vasi con piante.

Al porto di Palermo, a causa del maltempo, sono diversi i collegamenti marittimi sospesi o modificati. Sempre a Palermo, al Villaggio Santa Rosalia e nel quartiere San Lorenzo, sono caduti dei cornicioni di alcuni palazzi, nessun passante però è rimasto ferito. Alberi e rami caduti anche a Mondello e Partinico.