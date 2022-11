Musumeci: “pronti ad adottare prime misure per Ischia”

MeteoWeb

“Come Governo siamo pronti ad adottare le prime necessarie misure di intervento in termini finanziari. Il capo della Protezione civile Curcio ha già predisposto il documento, si tratta di interventi per le prime operazioni“. A dirlo, nel punto stampa con i giornalisti in prefettura a Napoli, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. “E’ terminato il documento che sottoporremo al Consiglio dei ministri, quindi siamo pronti sia dal punto vista operativo che giurisprudenziale“, conferma il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. “Si tratta delle prime risorse disponibili per consentire all’autorità preposta, quasi sempre un commissario, di intervenire per ripristinare le prime condizioni di vivibilità senza seguire le procedure ordinarie che la legge impone per l’acquisizione di beni e servizi“, aggiunge Musumeci.

“Un ragionamento sulla prevenzione strutturale prima o poi dobbiamo farlo. Non è possibile farlo solo quando scatta l’allarme e poi lo dimentichiamo dopo. La più grande opera pubblica da realizzare nei prossimi anni è la messa in sicurezza del nostro territorio che è fragile e vulnerabile“. Lo dice ai cronisti il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. “Bisogna rivedere la politica di prevenzione nelle isole minori”, aggiunge.