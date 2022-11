Il ciclone porta la neve sull’Etna, 15 cm al Rifugio Sapienza | FOTO

MeteoWeb

Un nuovo ciclone dalle prime ore odierne sta provocando maltempo al Sud e soprattutto in Sicilia: le precipitazioni più intense stanno interessando le zone sud/orientali dell’isola.

La perturbazione ha portato la neve ad alta quota: sull’Etna oggi si sono registrati circa 15 cm di manto bianco a circa 1900 metri. Nella gallery in alto le immagini dal Rifugio Sapienza.

