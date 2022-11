MeteoWeb

La manovra di innalzamento del perigeo è stata completata con successo. Lo stadio di propulsione criogenico provvisorio ha generato un’accensione per poco più di 20 secondi per sollevare il punto più basso dell’orbita terrestre di Orion in preparazione per l’iniezione trans-lunare che invierà la capsula verso la Luna. Il burn è attualmente previsto alle 09:14 ora italiana e durerà circa 18 minuti.