Lo smog tra le cause dei nati morti: lo studio

L’esposizione allo smog durante la gravidanza è associato a un aumento del rischio di nati morti. E questo accade soprattutto nei paesi a basso e medio reddito. A questa conclusione è giunto uno studio pubblicato su Nature Communications basato su un’analisi di un totale di oltre 45.000 nati morti e nati vivi. I risultati suggeriscono che i miglioramenti della qualità dell’aria possono aumentare la salute materna. Inoltre, riducono il numero di nati morti in questi paesi.

Il particolato fine (PM2,5) è una forma di inquinamento atmosferico costituito da particelle chimiche con un diametro inferiore a 2,5 micrometri. Le madri incinte esposte a livelli più elevati di PM2,5 sono a maggior rischio di natimortalità. Il carico globale della malattia rimane poco compreso, in particolare nei LMIC.

Lo studio su smog e nati morti

Tao Xue e colleghi hanno combinato le stime dei nati morti e dei tassi di esposizione per 54 LMIC. Tra questi vi sono Pakistan, India e Nigeria. Calcolati 13.870 nati morti e 32.449 nati vivi nel periodo dal 1998 al 2016. Hanno scoperto che un aumento dell’esposizione al PM2,5 di circa 10 -μg/m3 è stato associato a un aumento dell’11% del rischio di natimortalità. Questa associazione è stata rafforzata dall’aumento dell’età materna. Gli autori hanno quindi stimato il carico di malattia in 137 paesi, in cui si verifica oltre il 98% dei nati morti a livello globale. Hanno anche stimato che l’esposizione al PM2,5 potrebbe aver contribuito a quasi il 40% dei nati morti in questi paesi.

Ridurre l’esposizione delle donne incinte al PM2,5 nei LMIC migliorerà la salute materna e ridurrà i tassi di natimortalità, sostengono gli autori.