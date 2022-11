Il team Red Crew lascia il pad

MeteoWeb

Il team “Red Crew” ha lasciato la piattaforma di lancio ed è ora fuori dall’area di pericolo che circonda la piattaforma. I tecnici hanno operato su diversi bulloni per risolvere i problemi di una valvola utilizzata per rifornire lo stadio centrale con idrogeno liquido che mostrava una perdita con letture superiori ai limiti. Il team di lancio controllerà ora le valvole per stabilire se la perdita è stata riparata e se riprendere il conto alla rovescia.