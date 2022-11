Terremoto in Indonesia: il bilancio delle vittime sale a 310

MeteoWeb

Come purtroppo previsto, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto che ha scosso l’isola di Giava, in Indonesia: man mano che i soccorritori scavano tra le macerie, vengono recuperati altri corpi senza vita. Al momento le vittime sono 310: lo ha confermato l’agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri.

Il capo dell’agenzia, Suharyanto, ha riferito che 24 persone sono ancora disperse dopo che il terremoto, lo scorso 21 novembre, ha causato frane e crolli di edifici nella città di Cianjur, a ovest di Giava.