110mila utenze al buio nello stato di New York

MeteoWeb

Oltre 110mila utenze sono rimaste al buio nello stato di New York: quasi 3 mila persone sono impegnate a ripristinare i servizi elettrici. Le difficili condizioni meteo, con allagamenti lungo la linea ferroviaria, hanno mandato in tilt i collegamenti tra New York e il New Jersey. L’acqua è entrata nel tunnel sull’Hudson che collega Manhattan al New Jersey, causando ritardi lungo la linea della metropolitana che collega New York alla vicina Hoboken. Il divieto di mettersi in viaggio, se non per motivi urgenti, è stato esteso a tutta la zona ovest dello stato di New York e in quella delle Cascate del Niagara.