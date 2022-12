MeteoWeb

Dal Nord al Sud degli USA, il gelo non lascia tregua. Atlanta, in Georgia, e Tallahassee, in Florida, stanno sperimentando la Vigilia di Natale più gelida della loro storia. Lo stesso vale per Philadelphia e Pittsburgh, mentre a Chicago sarà la più fredda dal 1983. Per Washington si tratterà della seconda Vigilia di Natale più fredda di sempre. A New York invece sarà la più gelida dal 1906.