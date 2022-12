Acqua alta, a Venezia attivato il MOSE: 102 cm in mare, solo 62 cm in città

MeteoWeb

Nuova punta di acqua alta a Venezia: la marea ha toccato stamane una massima di 102 cm alle bocche di porto del Lido. Il MOSE, attivato sulla base delle previsioni meteo, ha consentito di contenere il livello dell’acqua in città a 62 cm.

Secondo il Centro maree del Comune la situazione domani dovrebbe tornare alla normalità.

