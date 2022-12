Alluvione nel Messinese, frane e allagamenti a Rodì: “non uscite di casa”

MeteoWeb

Situazione drammatica per l’alluvione che sta colpendo il Messinese a causa di un temporale autorigenerante che sta scaricando piogge incessanti sull’area. Diverse frane e importanti allagamenti stanno colpendo anche la zona di Rodì Milici. I soccorritori sono al lavoro con pale macchine per liberare le frane.

Dal Comune di Rodì, l’invito ai cittadini a non uscire di casa. “È molto importante che nessuno si muova da casa! La via che porta da Rodì a Milici è al momento intransitabile, è necessario che resti libera per consentire le operazioni di soccorso che i nostri operai e volontari stanno svolgendo in questi momenti”, informa il Comune.

