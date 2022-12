Meteo: nel 2022 il terzo autunno più caldo di sempre in Trentino

MeteoWeb

L’autunno 2022 è stato il terzo più caldo di sempre in Trentino. Lo rileva l’analisi stagionale di Meteotrentino, che si riferisce in particolare alle serie storiche delle stazioni di Rovereto e Lavarone. Dopo un’estate eccezionalmente calda, anche le temperature registrate nell’autunno meteorologico (settembre, ottobre e novembre) in Trentino sono state molto superiori alle medie storiche, viene riportato nell’analisi.

Nel corso dell’autunno sono stati registrati 55 giorni con temperatura minima superiore a +10°C: solo nel 2014 si erano misurati più giorni (56). Le temperature medie giornaliere misurate a Trento Laste sono state quasi sempre superiori alla media. La temperatura media mensile di ottobre, pari a +16,3°C, rappresenta il valore più alto di tutta la serie storica (dal 1920), superando il valore di +15,8°C del 1949.

Per quanto riguarda le precipitazioni, appaiono molto inferiori alla media. Nella stazione di Trento Laste – esclusi quattro episodi tra ottobre e novembre – si sono registrate piogge giornaliere nei 3 mesi autunnali inferiori ai 10 millimetri.