Buon Onomastico Immacolata e Concetta! Le più belle IMMAGINI, VIDEO e FRASI per auguri speciali

Oggi, 8 Dicembre 2022, nel giorno dedicato all’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, è d’obbligo fare gli auguri di buon onomastico a “Concetta” e Immacolata“!

Il nome Immacolata, tipicamente cattolico, richiama alla devozione verso verso l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: deriva dal termine italiano “immacolata” (ossia “intatta”, “vergine”, “pura”), che etimologicamente risale al latino inmaculata (“senza macchia”, “candida”). In Italia è diffuso principalmente nel Sud, in particolare in Campania.

Il nome Concetta (da concipio, “concepire”) è un nome tipico dell’Italia meridionale, e fa riferimento al dogma cristiano. E’ entrato in uso dopo l’8 dicembre 1854, data della proclamazione da parte di papa Pio IX del dogma nella costituzione Ineffabilis Deus.

Immagini, frasi e video per gli Auguri di Buon Onomastico a Immacolata e Concetta

Per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome “Immacolata” o “Concetta“, proponiamo una selezione di immagini (nella gallery in alto), video e frasi (di seguito), da condividere oggi 8 dicembre: