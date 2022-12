Divieti di viaggio in vigore per Buffalo (New York) e New Jersey

MeteoWeb

Con l’arrivo dell’aria artica, le condizioni sono peggiorate rapidamente a Buffalo, nello stato di New York, dal pomeriggio. I venti soffiano oltre i 55km/h, con raffiche che occasionalmente superano i 100km/h all’aeroporto internazionale di Greater Buffalo. La neve intensa, unita al vento, sta riducendo la visibilità a circa 90 metri, rendendo difficile e pericolosa qualsiasi forma di trasporto.

A causa di queste condizioni, è in vigore un divieto di viaggio in tutta la contea di Erie ed è in vigore un divieto totale di veicoli commerciali sull’Interstate 90, ha riferito la New York State Thruway Authority: solo il personale essenziale è consentito sulle strade. Inoltre, lo stato del New Jersey ha emesso un divieto di viaggio che vieta tutti i veicoli commerciali sulle Interstate 76, 78, 80, 195, 280, 287, 295 e 676.