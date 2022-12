Feroce bufera di neve a Buffalo

MeteoWeb

La visibilità è scesa quasi a zero a Buffalo, nello stato di New York, mentre i venti gelidi alimentano un’intensa fascia di neve effetto lago. Questa potrebbe essere “una delle peggiori bufere di neve che abbiano mai colpito l’area di Buffalo”, segnala lo stormchaser Reed Timmer. La visibilità in città è stata inferiore a 400 metri dalle 8:47 EST di oggi, venerdì 23 dicembre, con il Buffalo Niagara International Airport che occasionalmente segnala visibilità zero in mezzo alle forti nevicate.