Forte freddo anche in Texas: timori per i blackout

MeteoWeb

Lo stato americano del Texas è noto per molte cose, ma le temperature di molti gradi sotto lo zero in genere non sono una di queste. Eppure le temperature a Houston, la città più popolata dello stato, questa mattina erano di -7°C e si sono a malapena alzate da allora. Questo è in netto contrasto con il tipico clima della città a dicembre, con temperature di +10°C.

Anche le tempeste di neve in genere non sono una preoccupazione per la maggior parte dei texani, anche nel mezzo di un “ciclone bomba”. Ma le interruzioni di corrente sono una paura molto reale dopo che, nel febbraio 2021, la tempesta invernale Uri ha causato un enorme blackout elettrico in tutto lo stato. Per giorni, milioni di texani hanno sopportato temperature brutali senza riscaldamento o elettricità: oltre 200 persone sono morte.

L’Electric Reliability Council of Texas, che gestisce la maggior parte dell’energia elettrica dello stato, ha apportato modifiche alla rete elettrica dopo la tempesta dello scorso anno per migliorare le prestazioni. La società ha dichiarato di aspettarsi che l’offerta soddisfi l’aumento della domanda che probabilmente accompagnerà la tempesta invernale di quest’anno. “Mentre monitoriamo le condizioni meteorologiche, vogliamo assicurare ai texani che la rete è resiliente e affidabile”, ha dichiarato il presidente e CEO di ERCOT Pablo Vegas.