Gelo e neve negli USA: caos voli

I viaggi per le vacanze di Natale si sono rivelate un incubo per gli americani quest’anno: oltre 11.000 ritardi e quasi 6.000 cancellazioni di voli si sono verificati ieri, venerdì 23 dicembre. Secondo FlightAware, il maggior numero di cancellazioni è avvenuto all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, con 363 voli in partenza e 359 in arrivo cancellati venerdì per un totale di 722. Oltre 300 cancellazioni di voli in partenza sono state segnalate anche all’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare, che ha avuto anche quasi 1.000 ritardi venerdì 23. Negli Stati Uniti, oltre 1.500 cancellazioni e oltre 1.500 ritardi sono stati già segnalati a partire dalle 8:00 EST di oggi, comprese altre 151 cancellazioni a Chicago O’Hare.