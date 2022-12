I blackout continuano ad affliggere gli USA orientali

MeteoWeb

Le interruzioni di corrente sono rimaste su numeri sbalorditivi negli Stati Uniti questa mattina: sono al buio oltre un milione di clienti all’inizio del weekend di Natale. Secondo PowerOutage.US, le interruzioni hanno superato 1,375 milioni alle 7:00 EST, colpendo principalmente la costa orientale. Lo stato del Maine è stato il più colpito dalle interruzioni pro capite, poiché 239.972 su 847.479 clienti monitorati hanno subito un’interruzione di corrente. Nel Tennessee, quasi 300.000 clienti monitorati stavano subendo interruzioni, in parte a causa di un carico sugli impianti di generazione di energia della Tennessee Valley Authority dovuto alla durata delle condizioni gelide. Anche il North Carolina ha subito interruzioni di massa a partire da questa mattina, con 242.931 clienti monitorati rimasti senza elettricità. Oltre 50.000 interruzioni sono state aggiunte al totale nazionale in New Hampshire, New York, Virginia e Alabama.