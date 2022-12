Inondazioni nel New England

MeteoWeb

La potente tempesta di gelo e neve sta causando anche inondazioni nelle città costiere del New England. Sono state segnalate raffiche di vento sulla terraferma di oltre 80km/h in tutto il New England, inclusa una raffica di 85km/h su una boa vicino a Portland, nel Maine. I forti venti stanno causando l’inondazione di aree vicino all’oceano con diverse strade a Portland sotto oltre 30cm d’acqua. La tempesta sta anche provocando il caos nell’entroterra, con il Centro operativo di emergenza statale ad Augusta, nel Maine, parzialmente evacuato a causa del maltempo.