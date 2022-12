Meteo, inizia l’ondata di caldo di Natale: temperature folli già oggi, ed è solo l’inizio…

MeteoWeb

E’ un’antivigilia di Natale caldissima sull’Italia, eppure l’ondata di caldo natalizia sta soltanto iniziando! Le temperature hanno raggiunto oggi valori eccezionalmente elevati anche al Nord, dove la Regione più calda è la Liguria: la colonnina di mercurio ha raggiunto i +17°C a Imperia e i +16°C a Genova, ma le località più calde sono Rapallo e Moneglia con +18°C come se fossimo già in Primavera.

Fa decisamente caldo anche in pianura Padana, dove abbiamo raggiunto +10°C a Bologna, Venezia, Trieste, Padova, Verona, Vicenza, Varese, Como, Verbania e Domodossola, +11°C a Milano, Treviso, Biella e Pordenone, +12°C a Modena e Ferrara. Fa caldissimo anche sulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Valle d’Aosta, nonostante il maltempo in atto: le temperature sono tipicamente primaverili e piove persino in alta quota (oltre i 2.000 metri di altitudine) determinando un rapido scioglimento della neve. Diffusi i valori di +13/+14°C intorno ai 1.300/1.400 metri di altitudine.

Le immagini satellitari odierne evidenziano gli “effetti collaterali” provocati dall’Anticiclone sull’Italia, tipici dell’alta pressione d’inverno: si tratta di nebbie da inversione, nubi sparse prevalentemente basse e nelle zone marine, foschie e deboli piogge. Sono poche le zone del Paese in cui il cielo è sereno:

Eppure le temperature sono particolarmente elevate in tutto il Paese. Nel Lazio e in modo particolare nell’hinterland romano abbiamo +21°C ad Ardea, +20°C a Pomezia e Aprilia, +19°C a Latina, Anzio e Terracina, +18°C a Roma, Frascati e Pratica di Mare, valori a tutti gli effetti primaverili. Nel resto del Centro/Sud spiccano i +19°C di Pescara, i +18°C di Reggio Calabria, Latina, Crotone e Brindisi, i +17°C di Napoli, Bari, Salerno, Lecce, Grosseto e Cosenza.

Le temperature più alte, però, si registrano nelle due isole maggiori. In Sicilia la colonnina di mercurio ha raggiunto +23°C a Siracusa, +22°C a Riposto, +20°C a Catania, Licata e Castelvetrano, +19°C a Palermo; in Sardegna abbiamo +24°C a Capo Bellavista, +23°C a Pula, +21°C a Cagliari, Olbia, Orosei e Siniscola.

Eppure, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, quello di oggi è meno che l’inizio. Soltanto domani, Sabato 24 Dicembre, inizierà la vera e propria ondata di calore che condizionerà il Natale di tutt’Italia. Le temperature aumenteranno di 3-4°C in tutto il Paese, in alcuni casi anche +5°C rispetto ad oggi. E Domenica, nel giorno di Natale, farà ancora più caldo soprattutto al Centro/Sud con temperature massime che supereranno in modo diffuso ed esteso i +25°C in Sardegna e Sicilia e i +20°C anche nel Lazio, in Campania e Calabria.

