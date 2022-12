Neve effetto oceano in parti del New England

MeteoWeb

Con l’aria gelida che si sposta verso nord-est, insieme ad un vento forte, anche localmente distruttivo, diretto da ovest, i Grandi Laghi hanno contribuito a produrre enormi quantità di neve e condizioni di bufera di neve a Buffalo e Watertown, nello stato di New York, così come in parte del Michigan. Tuttavia, questi non sono gli unici specchi d’acqua che stanno portando all’accumulo di neve nell’area.

Diverse centinaia di chilometri a est, un processo simile è in corso appena al largo della costa atlantica e vicino al Long Island Sound. Con il vento freddo diretto sulle acque oceaniche molto più calde, si è sviluppata la neve effetto oceano. In genere, i venti occidentali guidano questa neve in modo innocuo al largo, tuttavia con il vento che soffia nella giusta direzione, la neve è stata segnalata in parti della costa del Rhode Island, del Massachusetts sud-orientale e del Maine orientale. In queste aree, la neve dovrebbe raggiungere i 2,5-5cm. Tuttavia, la neve non avrà problemi ad aderire, considerando le temperature così basse, e anche una piccola quantità di neve può portare a condizioni scivolose.