La neve imbianca l’entroterra della Liguria: fiocchi anche nel Genovese | FOTO

Deboli nevicate nella notte e nelle prime ore della mattina hanno interessato l’entroterra della Liguria, con locali sconfinamenti sulla costa tra Genova e Savona, ma senza creare particolari disagi. Imbiancate soprattutto le zone interne delle province di Genova, Savona e Imperia ma i fiocchi hanno fatto la loro comparsa anche nei quartieri collinari e nell’estremo ponente del capoluogo ligure e hanno lambito la città della Torretta.

Arpal rende noto che, per quanto riguarda i nivometri della rete Omirl si sono registrati: 11 cm di neve a Verdeggia (Triora, Imperia) e a Monte Settepani (Osiglia, Savona), 2 cm a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona), 4 cm a Dego Girini (Savona), 12 cm a Urbe Vara Superiore (Savona), 8 cm a Campo Ligure (Genova).

Restano basse, anche per via della copertura nuvolosa che interessa quasi tutta la regione, le temperature anche in pieno giorno. Alle 11 molte località dell’interno erano ancora sottozero (valore più basso -7.6°C a Monte Settepani): Genova Centro Funzionale segnava +4°C, Savona Istituto Nautico +3.9°C, +6.2°C a La Spezia, +7.9°C a Chiavari, +7.8°C a Imperia.

Le minime più basse in assoluto sono state le seguenti: -8.2°C a Monte Settepani (Osiglia, Savona), -6.9°C a Pratomollo (Borzonasca, Genova), -6.1°C ad Alpe Vobbia (Genova), -5.8°C a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) e Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia), -5.6°C a Monte Pennello (Genova), -5.2°C a Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova).

Arpal ha segnalato anche il rinforzo dei venti settentrionali con una raffica che ha raggiunto, a Marina di Loano, gli 81 km/h. Alla boa di Capo Mele, il mare è mosso con temperatura dell’acqua di 16.9 gradi.

