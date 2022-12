MeteoWeb

Oltre 10mila voli aerei sono stati cancellati o stanno subendo ritardi negli Stati Uniti a causa del maltempo. Secondo il sito Flight.Aware.com, alle 15 (ora di New York) erano stati cancellati 4.607 voli, mentre altri 6.238 stanno subendo ritardi, in un giorno dove molti intendevano partire per le vacanze di Natale.