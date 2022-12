MeteoWeb

Sono iniziate le operazioni di discesa di Orion: la capsula si è separata correttamente alle 18 dal modulo di servizio, che è stato costruito dall’ESA (dotato di pannelli solari, motore e propellente).

Il modulo di servizio brucerà in modo innocuo nell’atmosfera terrestre al rientro sull’Oceano Pacifico. La traiettoria di Artemis I è progettata per garantire che eventuali parti rimanenti non rappresentino un pericolo per le persone o le rotte di navigazione.