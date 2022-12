Un singolare “ladro di ciambelle”: la divertente scena ripresa dalla telecamera di sicurezza | VIDEO

MeteoWeb

Non è prudente lasciare le consegne del delivery davanti alla porta di casa… soprattutto se frequentata da orsi. Ne sa qualcosa Mary McClear, residente a Hendersonville, nella Carolina del Nord, USA. McClear ha raccontato che un’amica le aveva inviato una scatola di bagel – le ciambelle di pane famose negli USA – da New York City.

La telecamera di sicurezza della donna stava registrando quando un orso è entrato nel suo portico, probabilmente attratto dall’odore della scatola di bagel e da una scatola di snack che la donna lascia fuori per i corrieri. La telecamera ha ripreso tutta la scena, dall’arrivo dell’orso che gironzola nel portico fino a quando afferra il pacchetto per fuggire via.

“Siamo usciti presto per un evento e il pacco è stato consegnato dopo che siamo usciti. Beh, abbiamo avuto un ospite che si è servito da solo!“, ha detto McClear a Storyful. McClear ha raccontato che il pacco era pieno di bagel, crema di formaggio e salmone.