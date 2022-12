Potrebbe essere la Vigilia di Natale più fredda mai registrata in molte località

MeteoWeb

Molte località negli Stati Uniti orientali vivranno la Vigilia di Natale più fredda degli ultimi decenni. Secondo il National Weather Service, Atlanta, Filadelfia, Pittsburgh e Tallahassee vedranno tutte la loro temperatura massima più fredda mai registrata il 24 dicembre. Si prevede che Washington DC avrà la sua seconda Vigilia di Natale più fredda, solo dietro al 1989. A New York, sarà la Vigilia di Natale più fredda dal 1906. Chicago dovrebbe vivere la sua Vigilia di Natale più fredda dal 1983.

Molte parti della Florida sperimenteranno il picco del freddo il giorno di Natale. Sarà il 25 dicembre più freddo dal 1983 per Miami, Tampa, Orlando e West Palm Beach, secondo il servizio meteorologico. Le temperature a Est si modereranno lentamente durante il fine settimana, ma sarà comunque il terzo giorno di Natale più freddo mai registrato per Atlanta e il più freddo dal 1989, secondo i meteorologi. New York e Washington DC vivranno entrambe il giorno di Natale più freddo dal 2000.