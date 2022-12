Previsioni Meteo Veneto: oggi deboli piogge sparse

MeteoWeb

“Una veloce saccatura è in transito sul Mediterraneo con scarsi effetti sulla regione, se non per qualche debole precipitazione sparsa, più probabile in pianura. Da giovedì nuovo aumento della pressione per l’instaurarsi di un vasto promontorio anticiclonico che porterà tempo stabile e temperature particolarmente miti in alta quota e condizioni favorevoli a ristagno di umidità nei bassi strati con frequenti nubi basse, foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, anche persistenti durante il giorno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo coperto, salvo possibili parziali schiarite in serata in montagna. Probabili precipitazioni sparse e discontinue, specie sulla pianura centro-meridionale; sulle zone montane fenomeni meno probabili con possibilità di qualche fiocco sopra i 2000 m. Temperature massime senza variazioni di rilievo in pianura, in calo montagna. Venti deboli variabili in pianura, in quota deboli/moderati in rotazione dai quadranti occidentali.

Domani nubi basse, foschie, locali nebbie in pianura, in successiva parziale attenuazione durante le ore centrali, specie sui settori più settentrionali; dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento. In quota temperature in lieve flessione.

Venti: In pianura fino a parte del pomeriggio deboli occidentali, poi deboli dai quadranti orientali. In quota moderati/tesi da nord/ovest.

Mare: Calmo.

Venerdì 23 sulle zone montane in prevalenza parzialmente nuvoloso per tratti di nuvolosità medio-alta. In pianura iniziali nubi basse, foschie, nebbie, in parziale attenuazione durante le ore centrali sui settori a ridosso della Pedemontana, salvo risultare localmente persistenti su costa e pianura meridionale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime stazionarie o in locale aumento in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. In quota in rinforzo da nord-ovest/ovest.

Mare: Calmo.

Sabato 24 permangono condizioni di tempo stabile con cielo in montagna poco nuvoloso o a tratti parzialmente nuvoloso per velature; in pianura e in qualche fondovalle, ancora presenza di foschi/nebbie e nubi basse, in parziale attenuazione sui settori centro-settentrionali della pianura con possibile comparsa di schiarite, maggiormente persistenti sui settori meridionali. Temperature senza notevoli variazioni, salvo ulteriore lieve rialzo in quota.

Domenica 25 in montagna sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature; in pianura ancora presenza di foschi/nebbie e nubi basse, maggiormente persistenti sui settori meridionali, in parziale attenuazione sui settori centro-settentrionali, con possibile comparsa di schiarite. Temperature minime senza notevoli variazioni, in aumento in quota; massime in aumento in pianura, in calo in quota. Venti in quota tesi/a tratti forti, da nord-ovest.