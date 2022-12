A rischio la consegna dei regali prevista per il weekend

MeteoWeb

Le consegne dei regali di Natale programmate per il fine settimana festivo hanno subito un intoppo a causa delle condizioni insidiose negli Stati Uniti. Diverse importanti compagnie di navigazione, come FedEx e il servizio postale degli Stati Uniti, hanno avvisato i clienti che la tempesta invernale che attanagliava il paese stava interrompendo le operazioni in diverse aree. Le operazioni in Tennessee, Indiana, Kentucky, Illinois e Dakota sono state tra le più colpite.

Satish Jindel, fondatore della società di consulenza ShipMatrix, ha dichiarato a Reuters che le interruzioni della rete aerea e le chiusure stradali, tra le altre interruzioni legate alle condizioni meteorologiche, potrebbero avere un impatto sul 10-15% dei milioni di pacchi programmati per la consegna di sabato. Sia FedEx che UPS hanno detto a Reuters che sono in atto piani di emergenza se il maltempo ferma gli aerei cargo o i camion per le consegne.