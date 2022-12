Scossa di terremoto alle isole Eolie: epicentro a Vulcano | MAPPE e DATI INGV

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 ha colpito l’arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia, questo pomeriggio. La scossa s’è verificata pochi minuti fa, alle 16:25, con epicentro nell’estremità meridionale dell’isola di Vulcano, il punto più meridionale di tutte le Eolie, nei pressi della spiaggia dell’Asino, alle pendici del Monte Aria.

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, non solo a Vulcano ma anche nella vicina Lipari, a causa dell’ipocentro molto superficiale: la scossa, infatti, s’è verificata ad appena 7.1km di profondità. In ogni caso, non ha provocato alcun tipo di danno.