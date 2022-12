Tempesta di neve: allarme per i migranti al confine

MeteoWeb

La tempesta di gelo e neve sta mettendo a dura prova anche migliaia di migranti ammassati al confine Sud, tra il Messico e Texas. Le autorità americane hanno lanciato un appello a tornare a casa. “Nei prossimi giorni – ha dichiarato Hugo Carmona, capo delle operazioni di Polizia al confine – sono attese condizioni serie, come freddo estremo e temperatura sotto lo zero”. “Non mettete a rischio la vostra vita – ha aggiunto – o quella dei vostri cari, cercando di attraversare il fiume o il deserto. State a casa o rimanete nei rifugi. Questo è un avvertimento di estrema importanza”.

A El Paso è stato dichiarato lo stato d’emergenza: la città ha aperto i rifugi per accogliere le persone che stanno per strada e i migranti privi di documenti. La gente aspetta da giorni che la propria posizione venga vagliata dalle autorità di confine. Molti vivono all’aperto, attorno a un fuoco, coperti da panni di lana e berretti, che però non potranno bastare nei prossimi giorni, quando le temperature, già sotto lo zero in molti posti, scenderanno ancora di più.